Кругосветное путешествие 19-летней бельгийки затянулось из-за холода в России

Кругосветное путешествие бельгийской летчицы Зары Резерфорд затянулось из-за холода в России. В среду, 1 декабря, девушка прилетела в Хабаровск, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что Резерфорд уже более 100 дней совершает одиночное кругосветное путешествие на скоростном сверхлегком самолете «Акула». Согласно намеченному плану, она должна была прибыть в краевую столицу 4 ноября, однако из-за нелетной погоды отправление пришлось отложить почти на месяц. Все это время 19-летняя летчица находилась в Аяне.

«День 105-й. Как заметили самые пылкие и бессонные, я только что приземлилась в Хабаровске! Спасибо еще раз всем, кто мне помогает!» — написала Резерфорд на своей странице в Facebook и опубликовала фотографию с маршрутом ее полета на экранах отслеживания.

Ранее в ноябре семейная пара из Новосибирска установила мировой рекорд, совершив самое южное кругосветное путешествие на яхте с детьми — с этим достижением они вошли в Книгу рекордов России. Так, 26 ноября 2021 года Клочковы пересекли свой след между островами Таити и Хуахине и завершили кругосветку, которая длилась более восьми лет.