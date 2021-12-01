Россия назвала AUKUS вызовом нераспространению ядерного оружия

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал военный альянса США, Великобритании и Австралии AUKUS вызовом нераспространению ядерного оружия. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Ульянов, российская сторона не торопится с выводами, однако выражает серьезную озабоченность. «Брошен вызов определенный режиму ядерного нераспространения, и нужно убедиться в том, что он не повлечет за собой серьезных негативных последствий», — пояснил он. По его словам, проблема заключается в том, что речь идет о неядерном государстве.

«Задача инициаторов затеи — рассеять озабоченности путем предоставления информации. Когда получим ее, будем судить», — заключил Ульянов.

Ранее координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности (СНБ) США Курт Кэмпбелл раскрыл цель создания альянса AUKUS. По его словам, это было сделано для противодействия Китаю.