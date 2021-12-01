В российских кинотеатрах в прокат выйдет новый фильм от режиссера «Бумера»

В российских кинотеатрах 2 декабря выйдет в прокат новый фильм режиссера легендарного «Бумера» Петра Буслова «БУМЕРанг».

Криминальная комедия «БУМЕРанг» рассказывает о художнике-неудачнике, решившем покончить жизнь самоубийством прыжком с высотки. Но результат оказался не таким, каким его представлял герой, ведь проблемы только увеличились. Теперь ему придется бесплатно работать на богатого Эдика, яркого примера современного выходца из 90-х годов.

Накануне кинопремьеры создатели и актеры поделились своими эмоциями от нового фильма Петра Буслова. Сам режиссер рассказал, чем его картина отличается от легендарного «Бумера», снятого 20 лет назад.

Для Петра Буслова «БУМЕРанг» является новым «Бумером», хотя эти фильмы кардинально разные. Новый фильм показывает современный срез того мира, о котором рассказывалось в дебютной киноленте режиссера. «БУМЕРанг» — это, прежде всего, комедия, хоть и с философским сценарием и глубоким смыслом.

Буслов отметил, что для него новая картина являлась вызовом, над которым он с удовольствием работал последние 20 лет. Режиссер обещает сплав эмоций, ярких актерских работ и жанрового 100-минутного драйва с отличными саундреками, главным из которых является трек «Москва» Сергея Шнурова. Отдельно создатель «БУМЕРанга» отметил великолепную игру актеров. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев.

Продюсер Елена Север рассказала, что велась долгая и скурпулезная работа над тем, чтобы «БУМЕРанг» стал идеальным фильмом. Премьера неоднократно откладывалась из-за пандемии коронавируса, так как создатели хотели, чтобы их творение увидело как можно больше людей. Теперь это стало возможным. Елена также осталась в восторге от работы на съемочной площадке. Дмитрия Нагиева она охарактеризовала как очаровывающего своим талантом профессионала, работа с которым была в удовольствие.

