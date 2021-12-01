Перевернувшийся на лодке мужчина сумел выжить в открытом море

У берегов Японии спасатели обнаружили мужчину, который потерпел кораблекрушение и, проведя в открытом море 22 часа, сумел выжить. Об этом пишет The Guardian.

69-летний мужчина, имя которого не раскрывается, был единственным человеком на лодке, которая направлялась к курортному острову Якусима из района юго-западной префектуры Кагосима в субботу, 27 ноября. Когда судно потерпело крушение и перевернулось, японец сумел не только выбраться из воды, но и сообщить коллеге об инциденте.

Несмотря на то что экстренные службы сразу же начали искать мужчину, спасатели смогли добраться до него лишь на следующий день. Японца заметили спустя 22 часа — по словам береговой охраны, он сидел на двигателе перевернувшейся лодки, держась за гребной винт.

Сотрудники береговой охраны отметили способности мужчины к выживанию и назвали его спасение чудом.

Ранее, в сентябре, сообщалось о том, что пережившая кораблекрушение туристка с двумя детьми выживала четыре дня в открытом море. Чтобы спасти жизнь детям, женщина стала кормить их грудью, однако, не дождавшись помощи спасателей, погибла от обезвоживания и теплового удара. Позже пострадавшего шестилетнего мальчика и двухлетнюю девочку обнаружили в спасательной шлюпке — они были рядом с телом матери.