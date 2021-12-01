Египтянка с заболеванием кожи обрела славу двойника Меган Маркл

Жительница Каира Рехам Солиман прославилась благодаря работе в модной индустрии и обрела прозвище двойника Меган Маркл. Интервью с ней публикует Mirror.

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34-летняя египтянка рассказала, что всю жизнь сталкивалась с травлей со стороны окружающих из-за витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру»). Отмечается, что из-за заболевания 60 процентов тела женщины покрыто светлыми пятнами. «Люди стали называть меня клоуном из-за моей внешности, а одноклассники отказывались сидеть рядом», — пожаловалась она.

По словам Солиман, ее жизнь изменилась в 2020 году, когда ей предложило сотрудничество модельное агентство. Манекенщица приняла участие в рекламной кампании косметического бренда, после чего попала на страницы журнала Elle. «Вскоре я прославилась тем, что выгляжу как Меган Маркл с витилиго», — пояснила женщина.

Героиня материала призналась, что часто сталкивается с дискриминацией из-за своей необычной кожи, однако продолжает работать моделью, чтобы вдохновлять других людей. «Я хочу, чтобы люди, чья внешность не вписывается в привычные стандарты красоты, принимали себя и были счастливы», — заключила Солиман.

В марте другой двойник Меган Маркл рассказала об оскорблениях в сети после интервью герцогини. Сара Мхланга, которая живет в Англии с мужем и двумя детьми, призналась, что ей поступали жестокие сообщения в социальных сетях. Например, один комментатор писал Мхланге, что ей не следует копировать Маркл, потому что та — «самая ненавистная женщина в мире».