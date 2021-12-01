Представители стран ЕС утвердили пакет санкций против Белоруссии

Постоянные представители стран-членов Европейского союза (ЕС) на заседании комитета (COREPER) согласовали пятый пакет санкций, направленный против режима белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Да, я могу подтвердить, что теперь этот пункт заседания постпредов утвержден», — заявил собеседник агентства.

Ограничительные меры вступят в силу с момента подписания и публикации соответствующего документа. Санкции будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза в четверг, 2 декабря. В новый список попали 17 официальных лиц и 11 организаций из Белоруссии.

Ранее стало известно, что новые ограничения теперь будут налагаться на физических, юридических лиц и государственные органы, которые организуют или содействуют миграционному кризису на границах ЕС. Уже известно, что под санкции попали председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лапо, начальник Гродненского погранотряда Константин Молостов, официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз и руководитель телеканала ОНТ Марат Марков. Среди компаний в списке оказались авиакомпания «Белавиа», турагентство «Центр Курорт», а также предприятия «Гродно Азот» и «Беларусьнефть».