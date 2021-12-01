Огромные светящиеся роботы помогли костромичам отметить Хануку

В Костромской синагоге на иудейский праздник Ханука пригласили светящихся роботов. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Кострома».

Дело в том, что для иудеев Ханука является праздником света и огня, поэтому свечи — главный ее атрибут. Первую свечу в Костромской синагоге зажег главный раввин Нисон Руппо. Однако в этот раз к празднованию подошли творчески. Приглашенные на праздник огромные светящиеся роботы представили шоу с использованием различных спецэффектов.

Гостям праздника раздали специальные праздничные наборы с угощениями. Их получили даже те, кто решил остаться дома в связи с пандемией коронавируса. «Чтобы снизить шансы заразиться, на дом доставляем набор с которым можно отметить праздник дома. (...) Еще будем небольшими группами людей собираться — узким кругом, чтобы исключить шансы заразиться», сказал Руппо.

Ранее в Уфе православные, мусульмане и иудеи сразились в межконфессиональном турнире по волейболу. На опубликованных кадрах с соревнования священнослужители играют в мяч в рясах и головных уборах священнослужителей. Первое место заняла команда Центрального духовного управления мусульман, второе — Уфимская епархия, третье — еврейская община.