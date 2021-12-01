У ямальских кочевников появится Wi-Fi

В 2022 году кочевникам на Ямале проведут Wi-Fi на фактории

В 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе проведут Wi-Fi на фактории, где кочевники закупаются, получают услуги и сдают свою продукцию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константина Оболтина.

Также у кочевников появится доступ к сервису IP-телефонии. По словам Оболтина, представители малочисленных коренных народов сами попросили провести им связь.

«Так называемые кочевые выплаты им выплачивают на карту "МИР" в безналичной оплате, а на факториях невозможно принять оплату по "безналу". Им приходится ездить в ближайшие поселки, где есть инфраструктура банков», — объяснил просьбу кочевников Оболтин.

На Ямале находится более 50 факторий.

Ранее сообщалось, что житель Салехарда Максим Крячко перебрался в Крым, прихватив с собой ямальский чум. Мужчина планирует пережить в нем зиму на берегу моря. Он пояснил, что следующим летом хочет организовать в чуме музей северных народов. По его словам, 90 процентов находящихся в Крыму туристов не знают, что такое чум.