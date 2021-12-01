Среда обитания
 
Последние новости
На Украине осудят замглавкома Тихоокеанским флотом ВМФ России
Сотни российских туристов застряли в Доминикане
На Украине объяснили отсутствие мобилизации
ФСБ пришла с обысками в российский морг
Япония сделала представление США из-за сброса топлива у жилых районов
Губернатор Кемеровской области рассказал о состоянии пострадавших в «Листвяжной»
Собчак показала фигуру на фото в бикини и удивила поклонников
Друг Градского рассказал о «роковой ошибке» артиста
Назван способ уговорить антипрививочников на вакцинацию
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские компании обяжут отчитываться о спасении планеты

Минприроды обяжет российские компании сообщать о количестве выбросов парниковых газов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Компании будут обязаны сообщать о количестве выбросов парниковых газов. Соответствующий проект подготовило Минприроды России, сообщает «Российская газета».

В законе утверждается методика расчета объема выбросов парниковых газов. Новые правила коснутся всех предприятий, но с 1 января 2023 года в обязательном порядке отчитываться должны будут только компании, которые выбрасывают в атмосферу более 150 тысяч тонн углекислого газа. К 2025 году требования распространятся на организации, ответственные за выбросы более чем 50 тысяч тонн парниковых газов. Сокращение выбросов CO2 является одной из целей, достижение которой необходимо для спасения планеты.

Данные будут переданы в Росгидромет, который составит национальный кадастр выбросов и поглощений. Документ будет представлен в ООН в рамках очередной конвенции об изменении климата. При этом руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин считает, что отчетность, поданная компаниями, может оказаться искаженной. «Если у завода разные цеха выделены в самостоятельные юрлица, то, получается, каждый из них будет учтен по отдельности и предприятие, выбрасывающее на самом деле большое количество газов, отчет сможет не подавать», — рассказал эксперт.

Кокорин напомнил, что информация из кадастра будет проверена международными экспертами ООН, поэтому при его составлении необходимо учитывать не только отчеты компаний, но и другие данные — например, о производстве топлива. Такая методика сбора сведений позволит включить в кадастр и военные заводы, при этом не нарушив законов о гостайне. Минприроды подтвердило, что такие сведения действительно пройдут международную проверку, но для аудита будет достаточно открытых данных.

Все больше государств и компаний берут на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Президент России Владимир Путин заявил, что страна выйдет на углеродную нейтральность к 2060 году. В ноябре правительство уже представило стратегию достижения этой амбициозной цели.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0127 октября

Туда и обратно.

Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
08:5227 ноября

Объяснена любовь россиян к небольшим квартирам

04:4227 ноября

Оценена вероятность признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой

22:1626 ноября

На Бориса Джонсона подали в суд за саботаж в борьбе за спасение планеты

Среда обитания00:01 9 октября

«Здесь люди не могут жить»

Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
20:4826 ноября

Россияне начали быстрее продавать жилье

20:0326 ноября

Многодетную семью лишили газа за чужие долги

19:3026 ноября

Германию раскритиковали за отсутствие четкого плана по борьбе с катастрофой

Среда обитания00:0224 сентября

Скиньте денег.

На рынке жилья в Москве началась массовая распродажа квартир. Как их купить дешевле?
19:0526 ноября

Мужчина вернул в IKEA купленную 60 лет назад мебель

18:1326 ноября

Австралия нашла новую альтернативу углю и газу

17:4626 ноября

Гузеева показала свой дом за 60 миллионов рублей

Россия
«Рожают в наручниках»
Унижение, побои и вымогательство: как устроено насилие в женских колониях России
Культурная карта России.
Подведены итоги конкурса, который проводила «Лента.ру» совместно с Минкультуры
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь»
Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
Все материалы
Мир
Министерство дружбы.
Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Все материалы
Бывший СССР
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Все материалы
Экономика
Цены на нефть опустились до уровня августа
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Молдавию обвинили в нарушении закона при выплате долга «Газпрому»
Момент истины.
Приговор основным владельцам ТОАЗа может быть отменен
Названо условие для выплат по вкладам СССР
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Российские власти оценили влияние омикрон-штамма на экономику
Все материалы
Силовые структуры
«Он был рисковым человеком»
Как телохранители спасали Брежнева от пуль террористов и шли за ним в урановые шахты
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Из тюремного ада.
Как многолетние пытки и издевательства над заключенными привели к отставке главы ФСИН России
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Боярский оценил игру «Зенита» в РПЛ фразой «растоптал и размазал оппонентов»
Александр Емельяненко (слева)«Я снова буду тебя бить»
Бразилец задушил Александра Емельяненко в первом раунде. Станет ли этот бой концом его карьеры?
Забывшего палки биатлониста исключили из состава сборной России на этап КМ
Глава РПЛ рассказал о хакерской атаке на камеры стадиона ЦСКА
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону оценил 109-е место россиянки на Кубке мира
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Опубликован список из десяти лучших фильмов года
«Фашизм победил не мифический рядовой Райан»
В кино выходит главный русский блокбастер года «Летчик». Как он создавался?
Кремль ответил на сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию
Умер Александр Градский.
Певец и композитор стоял у истоков советской и российской рок-музыки
Прилепин пожалел столкнувшихся с травлей Бузову и Моргенштерна
«У таких людей эти разговоры кончаются плохо»
Квентин Тарантино выпустил свой первый роман. Каким он получился?
Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
Все материалы
Интернет и СМИ
Минюст пополнил список иноагентов
Доктор Мясников прокомментировал письмо врачей к звездам-антиваксерам
Ведущая Первого канала ответила на слухи об уходе Гордона из «Мужского/Женского»
«Ненависть продолжит процветать»
Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
Девушка уличила парня в измене и собрала самые оригинальные способы мести
«Самое оскорбительное реалити-шоу»
За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
Все материалы
Ценности
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
92-летняя пенсионерка сидела дома и была сбита машиной
Рожающая депутатка доехала до больницы на велосипеде и родила
Лев сыграл в перетягивание каната с полной машиной туристов и попал на видео
«Уходите, вы нам не нужны!»
Как афганцы на верблюдах оказались в Австралии и почему их ценили не больше животных?
Редчайшая ящерица с двумя головами и тремя глазами попала на видео
«Это ли не сказка?»
История россиянки, которая лишилась работы и переехала в Арабские Эмираты
Все материалы
Hennessey построит шестиколесный электрический гиперкар
Renault Duster против Suzuki Jimny: грязевые подробности
Раскисшая просека, кроссовер и рамник. Вроде бы всё предсказуемо
Дизайнер Kia рассказал о пикапе на базе Mohave
Конкуренты УАЗа: суровые внедорожники со всего мира
Китайский вояка, клон Land Rover, индийский утилитарник для выживания
Skoda обновила кроссовер Karoq
Фантастика или уже нет? Представлен первый автомобиль с голографическим AR-остеклением
Электрокар построил стартап WayRay
АвтоВАЗ продлил жизнь пятидверной Lada Niva
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
Не северное дело:
как жители Мурманской области открывают нетипичные для Заполярья бизнесы вопреки вечной зиме?
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
15-летняя россиянка организовала день красоты для матерей детей-инвалидов
Во Владивостоке открывается выставка о взаимодействии человека с интерьером
В доме псковского дворянина откроют кафе и ремесленные мастерские
Все материалы