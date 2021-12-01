Российские компании обяжут отчитываться о спасении планеты

Компании будут обязаны сообщать о количестве выбросов парниковых газов. Соответствующий проект подготовило Минприроды России, сообщает «Российская газета».

В законе утверждается методика расчета объема выбросов парниковых газов. Новые правила коснутся всех предприятий, но с 1 января 2023 года в обязательном порядке отчитываться должны будут только компании, которые выбрасывают в атмосферу более 150 тысяч тонн углекислого газа. К 2025 году требования распространятся на организации, ответственные за выбросы более чем 50 тысяч тонн парниковых газов. Сокращение выбросов CO2 является одной из целей, достижение которой необходимо для спасения планеты.

Данные будут переданы в Росгидромет, который составит национальный кадастр выбросов и поглощений. Документ будет представлен в ООН в рамках очередной конвенции об изменении климата. При этом руководитель программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин считает, что отчетность, поданная компаниями, может оказаться искаженной. «Если у завода разные цеха выделены в самостоятельные юрлица, то, получается, каждый из них будет учтен по отдельности и предприятие, выбрасывающее на самом деле большое количество газов, отчет сможет не подавать», — рассказал эксперт.

Кокорин напомнил, что информация из кадастра будет проверена международными экспертами ООН, поэтому при его составлении необходимо учитывать не только отчеты компаний, но и другие данные — например, о производстве топлива. Такая методика сбора сведений позволит включить в кадастр и военные заводы, при этом не нарушив законов о гостайне. Минприроды подтвердило, что такие сведения действительно пройдут международную проверку, но для аудита будет достаточно открытых данных.

Все больше государств и компаний берут на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Президент России Владимир Путин заявил, что страна выйдет на углеродную нейтральность к 2060 году. В ноябре правительство уже представило стратегию достижения этой амбициозной цели.