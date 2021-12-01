В Совфеде раскритиковали проезд главы МИД Британии на танке у границ России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал в разговоре с «Лентой.ру» поступок главы МИД Британии Лиз Трасс, проехавшейся на танке НАТО у границ России в Эстонии.

«Госпожа Лиз Трасс повела себя в "лучших традициях" представителей Британской империи XVIII-XIX веков при посещении колоний и подмандатных территорий. На Украине британцы строят военно-учебный центр, в Эстонии катаются на танке, извергая угрозы в адрес Москвы. И подобных примеров найти можно немало. Представляю, какая реакция была бы в натовских столицах, если бы наш Сергей Викторович Лавров прибыл в Беларусь и прокатился на российском танке на белорусско-польской границе», — отметил Джабаров.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс проехалась на танке НАТО недалеко от границы России в Эстонии, обвинив Россию в злонамеренных действиях и призвав не совершать стратегическую ошибку, вторгаясь на Украину. По информации The Times, тем самым она хотела вызвать ассоциацию с бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер, которая в 1998 году совершила похожую поездку на танке в ходе визита в ФРГ.

