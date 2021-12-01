В Госдепе прокомментировали желание Лукашенко признать Крым российским

Заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд заявила, что американская сторона обеспокоена планами президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким комментарием замгоссекретаря США выступила по видеосвязи на «Киевском форуме безопасности». «Сейчас он [Лукашенко] как марионетка России пошел даже дальше и собирается посетить Крым (...) Он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но усугубляя ситуацию», — заявила дипломат.

По словам Нуланд, Вашингтон также обеспокоен ситуацией в Белоруссии в целом. Она в очередной раз обвинила белорусского президента в провоцировании миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Также, по ее словам, США ищут возможности, чтобы ввести новые санкции против Минска.

Ранее Лукашенко заявил, что де-факто и де-юре Крым принадлежит России. Он изъявил желание посетить полуостров. «Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем», — сказал белорусский лидер.