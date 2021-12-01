Россиянин избежал тюрьмы за убийство опозорившей семью сестры

Магасский районный суд Ингушетии вынес приговор местному жителю Магомедбаширу Могушкову, совершившему «убийство чести» — он зарезал сестру, опозорившую семью. Об этом сообщает «КП».

Рассмотрев дело, суд счел, что мужчина совершил преступление в состоянии аффекта и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

7 февраля 2020 года в интернете появилось оперативное видео из квартиры местного обольстителя Исы Альтемирова, который склонял к сексу замужних женщин, а потом их шантажировал. На записи Могушков увидел свою младшую сестру 33-летнюю Елизавету Евлоеву (Могушкову). Он пошел к ней и нанес несколько ударов ножом, «смывая кровью позор с семьи», а затем сдался полиции.

Альтемиров разбился, пытаясь сбежать при задержании — он спрыгнул с 5 этажа. А его брат Хасан получил четыре года, но позже наказание смягчили из-за наличия у него шести детей. Они создали банду, участники которой соблазняли замужних женщин и записывали секс с ними на камеру, чтобы затем вымогать деньги.

В марте 2021 года суд приговорил бывшего полицейского, который слил оперативное видео с Елизаветой Евлоевой в сеть, к одному году и девяти месяцам заключения.