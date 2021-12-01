Талибы захватили несколько КПП на границе с Ираном в результате боев

Aamaj News: на границе Ирана и Афганистана вспыхнули бои между талибами и пограничниками

На ирано-афганской границе в провинции Нимроз вспыхнули бои между представителями движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) и иранскими пограничниками. Об этом сообщает издание Aamaj News, публикуя кадры с места событий.

По данным издания, в результате столкновений талибам удалось захватить несколько иранских КПП на границе. Утверждается, что талибы стянули трофейные американские «Хамви» и другие тяжелые вооружения. Пока Aamaj News — единственные, кто пишет о происходящем, отмечает «Sputnik Афганистан».

Бои между иранскими пограничными войсками и талибами вспыхнули ранее 1 декабря. По предварительным данным, в зону конфликта продолжают стягивать вооружение и людей. Кроме того, утверждается, будто «Талибан» потребовал от жителей приграничных районов покинуть свои дома.