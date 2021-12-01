Российский биолог объяснил изменения в симптомах омикрон-штамма

Усталость при заражении омикрон-штаммом происходит из-за загущенности крови. Так изменения в симптомах при COVID-19 объяснил специалист по биологической защите и доцент кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгий Фролов, его слова приводит KP.RU.

Он отметил, что двум главным симптомам омикрон-штамма — усталости и моральному подавлению — есть научное объяснение.

«Вирус способствует накоплению биополимерных соединений в крови человека, что, в свою очередь, приводит к повышенной вязкости. В итоге возникает загущенность во многих клетках», — сказал ученый.

По словам биолога, инородные соединения в клетках должны утилизироваться или выводиться, иначе течение болезни ухудшится.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что при инфицировании любым штаммом коронавируса могут проявляться два его основных симптома. К ним специалист причислил головные боли и длительную повышенную температуру.