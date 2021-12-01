Раскрыты причины обысков ФСБ в оренбургском морге

В Оренбургской области задержан заведующий ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Об этом в среду, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Радик Галимов.

СКР возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ по материалам ФСБ. В рамках расследования дела были произведены обыски в экспертном учреждении и его структурных подразделениях, в том числе в морге, а также по месту жительства подозреваемого.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Громове. Он и его подельники создали целый бизнес на телах погибших — вынуждали родственников усопших заключать договоры на косметику для трупов и другие услуги.

Ранее 1 декабря сообщалось, что в Оренбурге оперативники ФСБ при поддержке спецназа пришли с обысками в судебно-медицинский морг. Оперативные мероприятия проводились в траурном зале и в отделе по оформлению документов. В это время спецназ обеспечивал безопасность сотрудников, контролируя периметр.

Андрей Громов возглавлял ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» региона с 2006 по 2010 годы. Позже поступили жалобы, что он вынуждает экспертов заставлять родственников подписывать договоры. После проверки прокуратуры его сняли с должности. Сменивший его на посту чиновник в 2020-м ушел на пенсию, и Андрей Громов вновь возглавил бюро.