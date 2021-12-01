Спасшего от потопа 10 человек россиянина наградят медалью

В МЧС наградят медалью жителя станицы Пятигорской за спасение 10 человек от потопа

Жителя станицы Пятигорской в Краснодарском крае Максима Проходу наградят медалью за спасение десяти человек от потопа, который обрушился на южное побережье России в июле 2021 года. Об этом начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк рассказал в эфире радио «КП-Краснодар».

Как отмечает издание, вода начала топить дом мужчины, когда тот спал. В час ночи ему стали звонить друзья и соседи с просьбой их приютить — в коттедже Проходы подтопило только первый этаж. «Вместе с соседом Сергеем мы пошли спасать людей. Сняли людей с чердака, вода по грудь мне была. Детей нес на шее, а сам молился — хоть бы не упасть», — рассказал житель станицы.

Он отметил, что во время потопа сам заходил во дворы и дома и выискивал людей, которым нужна помощь. Как уточняет издание, это было очень опасно — несколько человек из числа добровольных спасателей погибли сами.

За спасение людей МЧС решило представить Проходу к награде. Торжественная церемония вручения медали состоится в середине декабря.

В начале июля непогода обрушилась на Кубань. В Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ ввели режим ЧС. В зону подтопления попало 260 домов, местных жителей эвакуировали.