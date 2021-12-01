Российский сенатор посоветовал Киеву серьезно отнестись к предостережению Путина

Сенатор Пушков: Киеву, США и ЕС нужно серьезно отнестись к словам Путина о красных линиях

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале посоветовал Украине, США и Европейскому Союзу (ЕС) серьезно отнестись к предостережению президента России Владимира Путина и его словам о красных линиях.

«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать. Полагаю, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону следует отнестись к этому предупреждению очень серьезно», — подчеркнул сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что ситуация с Украиной не дойдет до появления красных линий. По его словам, если у Киева появятся ударные комплексы со временем подлета 7-10 минут, Россия будет вынуждена создать нечто подобное против тех, кто ей угрожает.

Глава государства напомнил, что с начала 2022 года на вооружение российской армии поступят новые гиперзвуковые ракеты морского базирования со скоростью 9 Махов, их подлетное время составляет около пяти минут, а создание таких угроз и есть красные линии.

