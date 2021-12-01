Путин поручил подготовить переход на российское ПО в критической инфраструктуре

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической информационной инфраструктуре (КИИ) и до 1 мая подготовиться к переходу на российское программное обеспечение (ПО). Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

До 1 июля 2022 года правительству поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установку обязательного требования о преимущественном использовании отечественного ПО, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами КИИ.

Кроме того, Путин по итогам совещания с кабмином поручил внести изменения, предусмотрев налоговое стимулирование инвестдеятельности по внедрению отечественного софта на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее государственно-правовое управление (ГПУ) президента России подвергло резкой критике разработанный Минцифры проект указа о переходе объектов КИИ на отечественные софт и оборудование. В отзыве начальника ГПУ Ларисы Брычевой говорилось, что предложенный документ никак не оценивает возможность столь быстрого исполнения требований — до 1 января 2023 года. Кроме того, не прописано, кто именно станет оценивать их соблюдение на практике.