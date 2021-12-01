Во Франции заподозрили появление нового штамма коронавируса

Во Франции 13 человек предположительно заразились омикрон-штаммом

Во Франции появились первые пациенты, предположительно зараженные омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, передает РИА Новости.

Всего под подозрением находятся 13 человек, заявил представитель кабмина на брифинге в среду. По словам Атталя, не исключено, что омикрон-штамм уже распространяется по Франции.

Ранее Еврокомиссия призвала страны ЕС быть готовыми к введению любых ограничений, чтобы остановить распространение нового омикрон-штамма. Правительствам государств-членов Евросоюза посоветовали ежедневно пересматривать перечень ограничительных мер в соответствии с эпидемиологической обстановкой.