Сообщение о закрытии детского отделения больницы в Тульской области опровергли

Сообщение о том, что в Тульской области закрыли детское неврологическое отделение Новомосковской городской клинической больницы № 1, опровергли в Министерстве здравоохранения региона.

Первоисточником данных выступил пост, опубликованный утром 30 ноября в паблике «Узловая | Не Слухи» социальной сети «ВКонтакте». В публикации говорится, что неврологическое отделение Новомосковский городской клинической больницы № 1 на Рязанском шоссе было закрыто.

По словам автора поста, неврологическое отделение было закрыто не на ремонт или карантин, а «в целях экономии на больных детях». «Посчитали, что намного экономичнее распихать их (больных детей — прим. «Ленты.ру») по разным отделениям: в педиатрию, кардиологию, травму и так далее», — пишет он.

При этом в публикации не уточняется, откуда поступила эта информация. Также автор заметки умолчал, когда закрылось отделение Новомосковской больницы. В достоверности сообщения заставляет усомниться и тот факт, что автор поста предпочел остаться анонимным.

В комментарии под публикацией один из пользователей спросил, кто выступил источником данных о закрытии детского неврологического отделения и насколько они проверены, но так и не получил ответа на вопрос.

В тот же день под публикацией появился официальный комментарий Минздрава Тульской области. «Здравствуйте! Детское неврологическое отделение продолжает функционировать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Данные о закрытии детского неврологического отделения опровергли и в СМИ. Издание «Тульские новости» опубликовало вечером 30 ноября заявление пресс-службы Минздрава: «Отделение неврологии в филиале № 1 Новомосковской ГКБ продолжает работу в штатном режиме. Проводятся все необходимые обследования, пациентов наблюдает профильный врач-невролог».

Информация о закрытии одного из отделений Новомосковской городской клинической больницы № 1 не получила широкого распространения в СМИ. Тем не менее это сообщение появилось в некоторых региональных изданиях, например, в «Тульской службе новостей» и «Тульской прессе». Оба издания ссылались в своих заметках на соответствующий пост во «ВКонтакте» и позднее опубликовали опровержения властей.

Ложные данные о Новомосковской городской больнице практически не распространились в соцсетях. Так, во «ВКонтакте» о закрытии детского неврологического отделения написали еще только в паблике «Привет, Новомосковск!». Одна из пользовательниц в комментарии под постом привела опровержение Минздрава.