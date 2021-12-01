Интернет и СМИ
 
Последние новости
В НАТО пообещали усилить Украину и Грузию
Свистки Tesla за 3700 рублей полностью раскупили за несколько часов
Самая красивая девушка Татарстана рассказала о личной жизни
Россиян предупредили о дефиците мест в отелях на курортах Кубы на Новый год
Раскрыты подробности гибели бизнесмена в Москве 
Порошенко провел переговоры с «ангелом-хранителем» Украины
Памятник врачу с ребенком возмутил жителей российского города
У опасных штаммов коронавируса нашли уязвимую точку
Харламов рассказал о необычном увлечении известного ведущего Первого канала
В США рассказали о приближении страны к новой войне
Новости партнеров
Прослушать новость

Сообщение о закрытии детского отделения больницы в Тульской области опровергли

Минздрав Тульской области опроверг данные о закрытии отделения Новомосковской больницы № 1
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница «Узловая | Не Слухи» во «ВКонтакте»

Сообщение о том, что в Тульской области закрыли детское неврологическое отделение Новомосковской городской клинической больницы № 1, опровергли в Министерстве здравоохранения региона.

Первоисточником данных выступил пост, опубликованный утром 30 ноября в паблике «Узловая | Не Слухи» социальной сети «ВКонтакте». В публикации говорится, что неврологическое отделение Новомосковский городской клинической больницы № 1 на Рязанском шоссе было закрыто.

По словам автора поста, неврологическое отделение было закрыто не на ремонт или карантин, а «в целях экономии на больных детях». «Посчитали, что намного экономичнее распихать их (больных детей — прим. «Ленты.ру») по разным отделениям: в педиатрию, кардиологию, травму и так далее», — пишет он.

При этом в публикации не уточняется, откуда поступила эта информация. Также автор заметки умолчал, когда закрылось отделение Новомосковской больницы. В достоверности сообщения заставляет усомниться и тот факт, что автор поста предпочел остаться анонимным.

В комментарии под публикацией один из пользователей спросил, кто выступил источником данных о закрытии детского неврологического отделения и насколько они проверены, но так и не получил ответа на вопрос.

В тот же день под публикацией появился официальный комментарий Минздрава Тульской области. «Здравствуйте! Детское неврологическое отделение продолжает функционировать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Данные о закрытии детского неврологического отделения опровергли и в СМИ. Издание «Тульские новости» опубликовало вечером 30 ноября заявление пресс-службы Минздрава: «Отделение неврологии в филиале № 1 Новомосковской ГКБ продолжает работу в штатном режиме. Проводятся все необходимые обследования, пациентов наблюдает профильный врач-невролог».

Информация о закрытии одного из отделений Новомосковской городской клинической больницы № 1 не получила широкого распространения в СМИ. Тем не менее это сообщение появилось в некоторых региональных изданиях, например, в «Тульской службе новостей» и «Тульской прессе». Оба издания ссылались в своих заметках на соответствующий пост во «ВКонтакте» и позднее опубликовали опровержения властей.

Ложные данные о Новомосковской городской больнице практически не распространились в соцсетях. Так, во «ВКонтакте» о закрытии детского неврологического отделения написали еще только в паблике «Привет, Новомосковск!». Одна из пользовательниц в комментарии под постом привела опровержение Минздрава.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0111 ноября

«Я сталкивалась с облавами»

Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
09:4629 ноября

Известный норвежский блогер умер во время съемок ролика

08:1729 ноября

Клиент сделал поздний заказ в кафе и получил неожиданный ответ

06:4729 ноября

Вспышку на Солнце назвали предвестником «интернет-апокалипсиса»

Интернет и СМИ16:01 8 ноября

«Все превращаются в товар»

Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
06:1629 ноября

Женщину выгнали из кафе из-за шутки мужа с Apple Watch

05:3429 ноября

Для анализа психики россиян решили использовать искусственный интеллект

23:5128 ноября

Комик Руслан Белый назвал шутки о политике причиной отмены своих концертов

Интернет и СМИ00:01 1 ноября

«Мы просто зомби»

Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
18:4428 ноября

Доктор Мясников рассказал об эффективности трав в борьбе с COVID-19

17:0528 ноября

Парень узнал правду о возлюбленной и получил неожиданный совет

15:0728 ноября

Девушка вызвала полицию в дом подруги и разрушила ее семью

Россия
Десятки застрявших на российской трассе в метель разбитых машин сняли на видео
«Есть повод для паники»
Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
В Совфеде раскритиковали проезд главы МИД Британии на танке у границ России
«Приезжие совершают столько же преступлений, сколько и москвичи»
 
Военный эксперт не увидел угрозы в главе МИД Британии на танке у границ России
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря.
Главное о блокировке сим-карт, пенсиях и открытии границ
Россиянин с COVID-19 задохнулся в больнице при смене баллонов с кислородом
Все материалы
Мир
ЕС призвали к готовности ввести любые ограничения из-за омикрон-штамма
Министерство дружбы.
Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
В ЮАР заявили о взрывном росте заболеваемости коронавирусом из-за омикрон-штамма
Скрытая угроза.
Талибам удалось захватить Афганистан. Что ждет страну под властью террористов?
В Норвегии выявили первые случаи заражения новым видом COVID-19
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Китае сообщили о набирающей силу вспышке коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко провел переговоры с «ангелом-хранителем» Украины
Украинских военных заподозрили в расстреле мигрантов на границе с Белоруссией
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
В окружении президента Литвы нашли российского шпиона
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
На Украине увеличили расходы на оборону
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
Все материалы
Экономика
Набиуллину сравнили с легендарным премьером Великобритании
Кофе рекордно подорожал
МСП Банк профинансировал строительство термального курорта в Челябинске
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Российские богачи увеличили состояние на миллиарды долларов
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ пришла с обысками в российский морг
Экс-начальника российской колонии арестовали по обвинению в получении взятки
«Он был рисковым человеком»
Как телохранители спасали Брежнева от пуль террористов и шли за ним в урановые шахты
Ревнивый россиянин нанес знакомому более 580 ударов ножом
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Суд признал законным уголовное дело о мошенничестве Навального
Дело «Спецстройсервиса».
В чьих руках следствие?
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Боярский оценил игру «Зенита» в РПЛ фразой «растоптал и размазал оппонентов»
Александр Емельяненко (слева)«Я снова буду тебя бить»
Бразилец задушил Александра Емельяненко в первом раунде. Станет ли этот бой концом его карьеры?
Забывшего палки биатлониста исключили из состава сборной России на этап КМ
Глава РПЛ рассказал о хакерской атаке на камеры стадиона ЦСКА
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону оценил 109-е место россиянки на Кубке мира
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Агутин рассказал об изменениях в поведении Градского перед смертью
В Москве началась церемония прощания с Александром Градским
Жизнь насекомых.
Режиссер «Властелина колец» снял восьмичасовой сериал о The Beatles. Зачем его смотреть?
Покинувший Россию рэпер Элджей посетил иммиграционный центр на Кипре
«Фашизм победил не мифический рядовой Райан»
В кино выходит главный русский блокбастер года «Летчик». Как он создавался?
Друг Градского рассказал о «роковой ошибке» артиста
Умер Александр Градский.
Певец и композитор стоял у истоков советской и российской рок-музыки
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ненависть продолжит процветать»
Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
«Самое оскорбительное реалити-шоу»
За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
Все материалы
Ценности
Пиджак со стрингами за 124 тысячи рублей развеселил россиян
«Это похоже на рай»
Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
Девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица
Дизайнер Вирджил Абло умер от рака.
 
Мадонну снова раскритиковали за вульгарную позу на фото в мини-платье
Дочь корейского Сталина.
Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
Собчак показала фигуру на фото в бикини и удивила поклонников
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
92-летняя пенсионерка сидела дома и была сбита машиной
Рожающая депутатка доехала до больницы на велосипеде и родила
Лев сыграл в перетягивание каната с полной машиной туристов и попал на видео
«Уходите, вы нам не нужны!»
Как афганцы на верблюдах оказались в Австралии и почему их ценили не больше животных?
Редчайшая ящерица с двумя головами и тремя глазами попала на видео
«Это ли не сказка?»
История россиянки, которая лишилась работы и переехала в Арабские Эмираты
Все материалы
Lamborghini выпустила кресла для геймеров
Renault Duster против Suzuki Jimny: грязевые подробности
Раскисшая просека, кроссовер и рамник. Вроде бы всё предсказуемо
Infiniti не станет полностью переходить на электрокары
Конкуренты УАЗа: суровые внедорожники со всего мира
Китайский вояка, клон Land Rover, индийский утилитарник для выживания
АвтоВАЗ снова поднял цены на все модели
Фантастика или уже нет? Представлен первый автомобиль с голографическим AR-остеклением
Электрокар построил стартап WayRay
Hennessey построит шестиколесный электрический гиперкар
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
Не северное дело:
как жители Мурманской области открывают нетипичные для Заполярья бизнесы вопреки вечной зиме?
Обнаженная реальность.
О чем снимают документальное кино в России и почему его нужно смотреть
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Уфе открылся фестиваль мастеров башкирской шали
Россиянам назвали 10 лучших городов для зимнего путешествия
В центре Екатеринбурга появился новый памятник Жукову
Все материалы