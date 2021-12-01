Военный эксперт не увидел угрозы в главе МИД Британии на танке у границ России

Военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с «Лентой.ру» не увидел угрозы в действиях главы МИД Британии Лиз Трасс, проехавшейся на танке НАТО у границ России в Эстонии.

«Министр пиарит себя, пиарит НАТО, смешно оценивать министра иностранных дел, катающегося на танке, как угрозу для России. Это приведет лишь к очередной массе публикаций в российских СМИ», — отметил Мураховский.

Ранее Трасс проехалась на танке НАТО недалеко от границы России в Эстонии, обвинив Москву в злонамеренных действиях и призвав не совершать стратегическую ошибку, вторгаясь на Украину. По информации The Times, тем самым она хотела вызвать ассоциацию с бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер, которая в 1998 году совершила похожую поездку на танке в ходе визита в ФРГ.

