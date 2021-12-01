В центре Гамалеи заявили о необходимости еще одной дозы вакцины для части людей

Центр Гамалеи: людям со сниженным иммунитетом может понадобиться еще одна доза вакцины

Людям, у которых снижен иммунитет, может понадобиться дополнительная доза вакцины от коронавируса. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, передает ТАСС.

Он объяснил, что бустерную дозу можно ввести после вакцинации двумя компонентами «Спутником V».

«И мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции», — заявил Гущин.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках повторной вакцинации при омикрон-штамме. По его словам, сокращение сроков из-за нового варианта вируса не планируется, так как вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты от коронавируса.