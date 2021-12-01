В России задумали расширить эксперимент с онлайн-продажей вина

Эксперимент с дистанционной продажей вина в России расширили еще на три региона

Эксперимент по дистанционной продаже вина из российского винограда, который должен стартовать в марте следующего года, могут распространить еще на три региона помимо Москвы и области, пишут «Известия». Источник газеты в кабмине сообщил, что в конце сентября помощник президента Максим Орешкин провел по поводу эксперимента совещание, где и было принято соответствующее решение.

Законопроект разработал Минфин; по плану ведомства к торговле допустят производителей напитков, которые представят их онлайн на специализированном сайте «Почты России», после чего компания доставит товар покупателю. Пилотный проект должны запустить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, уточнили в «Почте России». Охват регионов расширили по просьбе Минсельхоза.

В Министерстве финансов уточнили, что законопроект направлен на поддержку российского виноделия. У покупателей планируют проверять документы, чтобы контролировать их возраст. Минцифры предлагает использовать для этого Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), проверка будет проходить при получении товара.

О том, что законопроект направлен на межведомственное согласование, сообщалось в начале октября. Сроки проведения пилотного проекта — с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. Тогда предполагалось участие двух регионов — Москвы и области. В первой версии законопроекта, опубликованной в августе 2021 года, говорилось, что в эксперименте также задействуют Мордовию.