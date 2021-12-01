В центре Екатеринбурга появился новый памятник Жукову

В центре Екатеринбурга появился новый памятник Герою Советского Союза Георгию Жукову — его разместили рядом с другой скульптурой, посвященной маршалу. Об этом сообщает «Накануне.RU».

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовали заместитель губернатора Азат Салихов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и представители Центрального военного округа. В честь открытия по проспекту Ленина прошел небольшой парад.

«Вижу особый символизм в этой церемонии: мы открываем памятник в день рождения Георгия Константиновича и на этом самом месте, куда маршал приезжал на работу. Уральцы гордятся, что этап его жизни прошел именно здесь, в Свердловской области. Сегодня о его жизни на Урале напоминают памятники, мемориальные доски, установленные в разных городах», — сказал Салихов. Он добавил, что новый монумент станет данью уважения Жукову и «всему великому поколению победителей».

Установка памятника весом пять тонн приурочена к 125-ой годовщине дня рождения маршала. Его создатели вдохновлялись историей о встрече Жукова у штаба Уральского военного округа, поэтому изобразили его сидящим во внедорожнике «Виллис».