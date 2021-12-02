Сельский пенсионер-конструктор смастерил себе робопса и назвал его «Дружок»

Пенсионер-конструктор из башкирского села смастерил себе робопса и назвал его «Дружок»

Пенсионер-конструктор из башкирского города Туймазы Валерий Фомичев смастерил себе робопса и назвал его «Дружок». Теперь мужчина рассекает на нем по округе. Видео одной из таких поездок публикует Telegram-канал Shot.

Изобретение представляет собой небольшую машину на гусеничном ходу с мотором. Сзади к ней прикрепляется что-то вроде повозки.

«Эта техника очень хорошая. Очень удобная. Сначала были колеса, я потом поставил катки. Характеристики — где-то километров 55 он. 12 саней цепляю. Ну, 80 килограммов, 70 килограммов люди — и он тащит. Вот рыбалка начнется — я обязательно на рыбалку его. Это мое хобби. Нахожусь на пенсии, чтобы не скучать, занимаюсь вот», — рассказал Фомичев.

Ранее в Воронеже местный житель Станислав Петракеев быстрее главы компании Tesla Илона Маска построил копию электрического пикапа Tesla Cybertruck для блогера Валентина Петухова (Wylsacom). По словам Петухова, для рекламы электрокара его создатели даже нашли «местного дядю Илью», который внешне очень похож на Илона Маска, и сняли с ним видео в Воронеже.