В Воронеже построили Cybertruck быстрее Илона Маска

В Воронеже Станислав Петракеев быстрее главы компании Tesla Илона Маска построил копию электрического пикапа Tesla Cybertruck для блогера Валентина Петухова (Wylsacom). Об этом он рассказал в одном из выпусков на своем YouTube-канале.

По словам блогера, для рекламы электрокара его создатели даже нашли «местного дядю Илью», который внешне очень похож на Илона Маска, и сняли с ним видео в Воронеже.

«Я ожидал, что будет прям круто, но в жизни круче, чем я ожидал», — восхитился Петухов.

В свою очередь Cybertruck терпит неудачи. Tesla планировала выпустить электропикап до 2022 года, однако сделать это не успеет. По словам Маска, задержка производства связана с дефицитом полупроводников, а также с технологическими особенностями электрокара.