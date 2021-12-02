В Роспотребнадзоре назвали главную льготу привитых от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главную льготу привитых от COVID-19 людей, ее слова приводит KP.RU.

По словам Поповой, таким преимуществом у вакцинировавшихся от коронавируса является возможность оставаться в живых.

«Главная преференция у привитых — сохранить свою жизнь», – сказала она.

Ранее главный санитарный врач России заявила о снижении на 20 процентов заболеваемости коронавирусом в стране. По ее словам, эпидемиологическая ситуация несколько стабилизировалась. Однако количество привитых от COVID-19 граждан до сих пор не достаточно, отметила Попова.