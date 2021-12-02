В России ответили на обвинения в задержке запуска «Северного потока-2»

«Северный поток-2» нужен только Германии и немецкой промышленности, России плевать, кто именно и как будет потреблять ее газ, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» политик объяснил, что в случае, если проект так и не запустят, другие компании начнут поставлять в Европу сжиженный газ, и страна ничего не потеряет. Так он ответил на обвинения в намеренной задержке запуска «Северного потока-2».

Россия и Германия нарочно затягивают открытие «Северного потока-2», благодаря приостановке его сертификации в Европе. Об «обмане» Москвы и Берлина написал украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

«Наглядная деградация»

«России плевать, как именно Европа будет потреблять ее газ. Если "Северный поток-2" так и не запустят, то просто не "Газпром", а другие компании будут поставлять в регион уже сжиженный газ. Так что главный выгодополучатель здесь именно Германия — без дешевых и надежных поставок ее промышленность просто загнется, — убежден политик. — Сейчас в стране идет борьба между немецкими и антинемецкими силами, подчиненными американцам и незаинтересованными в самостоятельном промышленном развитии страны».

Делягин назвал заявление Землянского типичным примером украинской политической риторики, везде находящей заговоры и врагов. Он добавил, что кроме всего и сам «Газпром» заинтересован в сертификации «Северного потока-2», поскольку в противном случае поставлять энергоносители будут другие компании.

«"Северный поток-2", по сути, безразличен России в целом, но не безразличен "Газпрому" в частности. Да, немцам он все равно нужен больше. Деньги делятся поровну. Если украинский эксперт этого не понимает, то тут уже наглядная деградация украинского общества», — заключил депутат.

16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией.