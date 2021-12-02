На Украине раскрыли «обман» России и Германии с «Северным потоком-2»

Россия и Германия нарочно затягивают открытие «Северного потока-2», благодаря приостановке его сертификации в Европе. Об «обмане» Москвы и Берлина написал в своей статье для издания «Главред» эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

По его словам, процесс сертификации газопровода происходит уже далеко не в первый раз, однако по какой-то причине ни немецкие, ни российские юристы не поняли того, что его оператор должен быть зарегистрирован в Германии. Украинский эксперт отметил, что соответственно об этом нюансе должны были знать, но сознательно пошли на это нарушение. Москва может делать это из «корыстных побуждений», заявил экономист.

Помимо этого, Землянский подчеркнул, что текущая ситуация на рынке в Европе якобы устаивает «Газпром». «Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке», — добавил он.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил о нежелании России вести переговоры о заключении нового договора на транзит газа. «Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — сказал Витренко.



16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией. Они также указывали, что «Газпрому» необходимо создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии.

