В США зажгли главную рождественскую ель

В Нью-Йорке зажгли главную рождественскую ель с миллионами кристаллов Swarovski

На площади у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке зажгли главную рождественскую ель. Кадры торжественной церемонии опубликовал YouTube-канал The NYC Walking Show.

По информации ТАСС, высота ели составляет 24 метра. На ветвях развешаны 50 тысяч лампочек, общая длина гирлянд равна примерно восьми километрам. На верхушке дерева размещена 408-килограммовая звезда, украшенная 3 миллионами кристаллов Swarovski.

Обратный отсчет вел мэр города Билл де Блазио. За час до зажжения на площади прозвучало поздравление от президента США Джо Байдена, в котором он назвал событие символом надежды и оптимизма.

В июле сообщалось, что сильная жара и пожары на северо-западе США поставили под угрозу уничтожения традиционные атрибуты Рождества. На специальных плантациях в штате Орегон из-за аномальных температур начали сгорать ели, которые жители всей страны покупают в канун зимнего праздника.