Российский космонавт порассуждал о смысле жизни

Российский космонавт Александр Калери видит главный смысл жизни в познании и поддержании гармонии в мире. Об этом заявил на открытии VI Всероссийского форума космонавтики и авиации «КосмоСтарт», передает РИА Новости в четверг, 2 декабря.

«Главное назначение человека в этой жизни — это познание, познание того мира и гармонии мира, в котором мы живем, и способов поддержания гармонии в этом мире и способов сделать его лучше», — порассуждал космонавт.

По его словам, как раз работа в космической сфере позволяет достичь той самой гармонии. В связи с этим он призвал увлеченных космосом молодых россиян становиться специалистами «в самых разных отраслях». «Работа в космосе на орбитальной станции будет естественным продолжением вашей работы на Земле», — сказал Калери.

Калери летал в космос пять раз. Общая продолжительность его полетов составила 769 суток.