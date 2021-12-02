Ивлееву и Элджея заметили вместе впервые после развода

Телеведущую Ивлееву и ее бывшего мужа рэпера Элджея засняли за ужином в ресторане на Кипре

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева и ее бывший муж рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) были замечены вместе впервые после развода. Пару засняли за ужином в ресторане на Кипре, куда недавно прибыл уехавший из России рэп-исполнитель. Видео опубликовал Telegram-канал Peopletalk.

Отмечается, что Ивлеева и Узенюк ужинали в ресторане Matsuhisa в пятизвездочном отеле Amara Hotel на Кипре. Позже Элджей опубликовал в Instagram совместный снимок с бывшей женой. В посте вместо геолокации рэпер отметил слово «эмиграция». В комментариях под публикацией подписчики исполнителя порадовались за пару. Многие также отметили, что их воссоединение было очевидно.

Впервые пару заподозрили в возобновлении отношений после того, как Ивлеева разместила снимок Элджея, на котором он запечатлен с рэперским жестом в салоне внедорожника Mercedes-Benz G-класса. Тогда поклонники пары начали делиться домыслами в социальных сетях о возможном совместном будущем пары.

Ивлеева подтвердила расставание с Элджеем в августе 2021 года. Она призналась, что до сих пор любит рэпера, однако понимает, что их отношения становятся похожими на общение брата и сестры.

Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк поженились в 2019 году. Слухи о трудностях в паре впервые появились в конце 2020 года, но тогда блогерша опровергала их.