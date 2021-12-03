Глава МИД Латвии оказался на борту выкатившегося за пределы полосы самолета

Глава МИД Латвии находился на борту самолета, съехавшего с маневровой дорожки в Риге

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс находился на борту самолета авиакомпании AirBaltic, который из-за плохой погоды съехал с маневровой дорожки в аэропорту Риги. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Незабываемая неделя: вернувшись в Ригу, самолет из Стокгольма съехал со взлетно-посадочной полосы. Спасибо персоналу AirBaltic, аэропорту, спасателям и Службе неотложной медицинской помощи за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло», — сообщил министр.

В Twitter-аккаунте воздушной гавани говорится, что инцидент произошел из-за плохой видимости. Пассажиры и экипаж были эвакуированы, никто не пострадал.

Кроме того, сообщается, что в настоящий момент рижский аэропорт закрыт из-за погодных условий. «Последствия произошедшего ликвидированы, однако на работу аэропорта по-прежнему существенно влияет сильный снегопад. Из-за погодных условий и ради безопасности полетов было принято решение закрыть аэродром», — сообщили в аэропорту.