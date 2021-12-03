В первом в мире небоскребе от Bentley начали продавать квартиры

Цены на квартиры в небоскребе от Bentley в Майами начинаются от 4,2 миллиона долларов

Компания Dezer Development реализует в Майами проект первого в мире небоскреба под брендом британской автомобильной компании Bentley Motors. Там стартовали продажи жилья, сообщает New York Post.

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Строительство башни завершат в 2026 году, небоскреб достигнет в высоту 749 футов (228 метров). Цены на квартиры начинаются от 4,2 миллиона долларов (309 миллионов рублей). У каждой квартиры с окнами от пола до потолка будут собственный гараж на несколько машин и лифт. Из удобств на балконах апартаментов оборудуют бассейны.

В распоряжении жильцов небоскреба также будут ресторан с шеф-поваром, кинотеатр, бар, сигарный салон, тренажерный зал, бассейн и SPA-зона. Территорию облагородят по принципам ландшафтного дизайна.

Ранее в Нью-Йорке началось строительство небоскреба высотой 305 метров, который был спроектирован российским архитектурным бюро «Меганом». Здание станет для компании первым проектом, реализованным в США. Внутри планируют разместить жилые апартаменты.