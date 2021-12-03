Байден охрип из-за поцелуя внука

Байден охрип во время выступления и рассказал, что простудой его заразил внук

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме говорил хриплым голосом. Глава государства признался, что его заразил простудой внук. Трансляцию речи американского лидера вел телеканал C-SPAN.

В ходе выступления, комментируя данные по безработице, Байден несколько раз закашлял, и под конец у него осип голос. «Я в порядке, я делаю тесты на COVID каждый день. (...) У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда. (...) Короче, это просто простуда», — успокоил присутствующих президент.

У американского лидера три внука и четыре внучки, двое из них родились у младшего сына, Хантера, вне брака.

Ранее президент США рассказал, что отправлял детей и внуков в бывший концлагерь Дахау, чтобы те увидели преступления нацистов, а также узнали о равнодушии обывателей, которые позволили трагедии случиться.