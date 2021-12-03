Билли Айлиш показала новую внешность и удивила фанатов

Американская певица Билли Айлиш показала новую прическу и удивила поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

19-летняя знаменитость разместила в соцсети селфи, на котором демонстрирует новый имидж: она отстригла челку и перекрасилась в брюнетку. Айлиш запечатлела себя без макияжа в черной футболке, надетой поверх белого лонгслива. «Скучали по мне?» — подписала она пост, который за пять часов набрал 6,5 миллиона лайков.

Фанаты оценили изменения во внешности исполнительницы и выразили свой восторг в комментариях. «Смотрится роскошно, я влюбилась», «Темные волосы вернулись! А я только успела привыкнуть к блонду», «Боже, я не могу дышать», «Как же тебе идут эти цвет и прическа!», «Ты выглядишь потрясающе!», «Твои глаза сияют на фоне темных волос», — высказывались они.

В марте Билли Айлиш сменила знаменитую прическу и удивила фанатов. На коротком ролике было видно, что она отстригла челку и перекрасилась в блондинку. Незадолго до этого Айлиш разместила сторис, где предложила подписчикам угадать, в какой цвет она собирается перекраситься. Известно, что с июля 2019 года звезда появлялась на публике с черными волосами, корни которых были выкрашены в неоново-зеленый оттенок.