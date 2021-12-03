Конгресс одобрил временное финансирование правительства США

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей в четверг, 2 декабря, одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства страны до 18 февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, Конгресс предотвратил грозившую исполнительной власти блокировку работы. НОжидается, что в ближайшее время документ подпишет президент США Джо Байден. ынешний период финансирования завершается в ночь на 4 декабря.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить или заморозить предел государственного долга к 15 декабря. Она считает, что после этой даты возможен риск приостановки работы правительства (шатдаун) из-за нехватки средств и невозможности платить по обязательствам.