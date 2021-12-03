В России рассказали о добровольном отказе Украины от Крыма

В 2014 году Украина добровольно согласилась с переходом Крыма в состав России: военного сопротивления организовано не было, а большая часть украинских военнослужащих на полуострове согласилась с происходящим, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» член Совфеда Сергей Цеков.

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн ранее заявил, что Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 году. По его словам, коррупция и некомпетентность мешают Украине «перестать зависеть от Москвы». Он призвал Киев избавиться «от привычки добровольного саботажа». Коэн подчеркнул, что она проявилась «в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный Черноморский флот».

Добровольный отказ

Цеков назвал заявление Коэна примером адекватной оценки ситуации, произошедшей в 2014 году. Сенатор подчеркнул: тогда Украина добровольно согласилась с фактом перехода полуострова в состав России.

«Никакого военного, вооруженного сопротивления не было. Более того, практически вся украинская армия (на полуострове — прим. “Ленты.ру”) была согласна с тем, что Крым должен вернуться в Россию, только единицы готовы были сопротивляться. Процентов 20 просто хотели покинуть Крым и уехать на Украину, 80 процентов были согласны, многие стали служить уже в российской армии. Это объективно указывает на тот факт, что никакого захвата, никакой аннексии не было», — объяснил политик.

Сенатор отметил, что «бряцание оружием» и обвинения в адрес России начались только потом. Во многом такая риторика, по его словам, объясняется давлением Запада.

«В 2014 году уровень влияния России был не таким высоким, как сегодня, только за последние семь лет страна проявила себя как страна с мировым авторитетом. И этот рост очень не нравится США и Евросоюзу, которые, спохватившись, стали оказывать давление на Россию. Но вот только с точки зрения реальных провокаций, если они и начнутся, то будут не более болезненными, чем комариные укусы. Наподобие провокации [предыдущего президента Украины Петра] Порошенко с проходом кораблей через Керченский пролив. Но еще раз подчеркну: возвращение Крыма силовым путем в Украину невозможно. А попробуют — это будет очень дорого им стоить», — предостерег Цеков.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.