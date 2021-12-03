Кремль прокомментировал вопрос усиления мер безопасности Путина из-за COVID-19

Песков: никаких решений об усилении мер безопасности Путина из-за омикрон-штамма нет

Нет никаких решений об усилении мер безопасности президента России Владимира Путина из-за возможного выявления омикрон-штамма COVID-19 в стране, заявил в пятницу, 3 декабря, ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Глава государства 24 ноября иммунизировался назальной вакциной от COVID-19. Президент неоднократно призывал россиян прививаться от коронавирусной инфекции, а также не игнорировать ревакцинацию.

Днем стало известно, что у двух россиян, прилетевших из ЮАР, обнаружили положительный ПЦР-тест на коронавирус. Штамм еще предстоит установить, отмечали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всех пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР вывозным рейсом в пятницу, 3 декабря, отправят на 14-дневный карантин.

Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября. Министр здравоохранения страны сообщил, что он легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по имеющимся данным, может обходить иммунитет переболевших другими вариантами вируса.

На данный момент омикрон-штамм появился более чем в 20 странах мира. 3 декабря стало известно о заражении жителя Австралии, который был полностью привит и не выезжал за пределы страны.