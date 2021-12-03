Акции VK упали в цене

Акции компании VK (бывшая Mail.ru Group) упали в цене в ходе торгов 3 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи.
На момент написания новости бумаги теряют 4,75 процента, стоимость составляет 1284,2 рубля. На минимуме цена снижалась до 1275 рублей.
2 декабря руководство страховой компании «Согаз», крупнейшим акционером которой является «Газпром», одобрило решение о покупке 45-процентного пакета акций компании «МФ Технологии», контролирующей 57,3 процента голосов холдинга VK (бывшего Mail.ru Group). Продавцом выступил «Мегафон», владевший 45 процентами акций «МФ Технологии».
3 декабря стало известно, что новым совладельцем VK станет «Газпром-медиа». «Газпромбанк» передал холдингу 45 процентов акций компании «МФ Технологии», которая контролирует 57,3 процента голосующих акций VK.