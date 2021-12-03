В Саранске проведут посвященный мордовскому скульптору международный фестиваль

В 2022 году в Саранске впервые проведут международный фестиваль, посвященный мордовскому скульптору Степану Эрьзя. Об этом сообщила заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства республики Марина Жулина, пишет ТАСС.

Жулина отметила, что «Эрьзя» является брендом Мордовии, так как в республике собрана наибольшая коллекция его работ. Также она напомнила, что в Саранске в год 145-летия со дня рождения скульптора открылась выставка, на которой экспонируются 27 произведений мастера из собрания «Государственного Русского музея» — так, саранские и московские объекты искусства впервые соединились.

«На следующий год мы будем делать событие международного уровня», — пообещала Жулина.

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Кроме того, заместитель министра добавила, что в 2022 году в Мордовии пройдет еще несколько крупных мероприятий, например, финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), всероссийский сельский сабантуй, фестиваль драматических театров «Соотечественники», фестивали «Кургоня» и «Пятнистый фест», гонки на собачьих упряжках. Помимо прочего, в декабре планируется проведение фестиваль этнических Дедов Морозов.

Степан Нефедов (Эрьзя) родился 8 ноября 1876 года в селе Баево Алатырского уезда Симбирской губернии. Его родители принадлежали к марийской народности эрьзя — такой псевдоним он позже взял вместо настоящей фамилии. Мастер работал в стиле «модерн», пережил первую мировую войну, в 1926 году эмигрировал в Аргентину. На родину скульптор вернулся в 1950 году, привезя с собой огромную коллекцию своих работ. Эрьзя умер 24 ноября 1959 года. Его похоронили в столице родной Мордовии — Саранске.

Ранее в октябре в башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова в Уфе открылась выставка «От идеи до воплощения» московского скульптора Вадима Кириллова. Мастер известен известен в республике благодаря таким работам, как «Материнство» и мемориал ушедшим на фронты Великой Отечественной войны землякам.