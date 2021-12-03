В России признали невозможным проверить данные о чиновниках из «досье Пандоры»

Данные о российских чиновниках, которые были представлены в «досье Пандоры», невозможно проверить. Так посчитали в управлении президента по вопросам противодействия коррупции, следует из ответа ведомства на запросы «Новой газеты».

Как признали в управлении, «досье Пандоры» представляет собой «неструктурированный набор обрывочных данных, фактически анонимного характера». В связи с этим использовать указанную в нем информацию для выявления каких-либо нарушений со стороны российских чиновников в соответствии с законодательством нельзя.

В своем ответе ведомство также указало, что в опубликованных материалах не содержится информации о том, что чиновники из России оставались владельцами каких-либо иностранных счетов и вкладов после 7 августа 2013, когда в стране был принят закон, запрещающий госслужащим иметь активы за рубежом.

«Досье Пандоры» было опубликовано в начале октября. В нем расследователи ICIJ раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Журналисты называют произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье задействованы репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран. Они проанализировали данные более чем 11,9 миллиона файлов, полученных из-за утечки.