В Минкульте назвали огромной потерей смерть Нины Ургант

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной актрисы театра и кино Нины Ургант, отметила, что та была замечательной артисткой, и назвала ее смерть огромной потерей. Слова главы Минкульта приводит РИА Новости.

«Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Нине Николаевне найти свой неповторимый путь в искусстве. Ее сценические работы интересны, самобытны и узнаваемы, а фильмы обогатили золотой фонд отечественного кинематографа», — заявила Любимова.

О смерти Нины Ургант стало известно ранее в пятницу, 3 декабря. Актриса скончалась у себя в доме в Санкт-Петербурге. В последние годы жизни она страдала от болезни Паркинсона.

Нина Ургант была народной артисткой РСФСР. Она снялась в фильмах «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина», «Сыновья уходят в бой», «Премия» и «Укротительница тигров».