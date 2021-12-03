Россиянам рассказали о влиянии переизбытка витаминов на онкологию

Переизбыток витаминов в организме может привести к негативным последствиям. О влиянии передозировки витаминов на человека рассказала диетолог Елена Соломатина, ее слова приводит «Вечерняя Москва».

По ее словам, чрезмерное употребление витамина А может привести к онкологии. «Он является антиоксидантом и предохраняет от онкологии, но его передозировка может, наоборот, привести к онкологии. По сути, в общем, это касается любых витаминов, потому что так или иначе каждый может навредить по-своему», — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что передозировка витамином С может привести к аллергическим реакциям, а в случае постоянного приема — к возможности образования камней в почках.

В современном мире переизбыток витаминов в организме более частое явление, чем их недостаток, заявила Соломатина. Она порекомендовала обращаться к специалистам перед началом приема любого витамина, а особое внимание, по ее мнению, стоит обратить на моновитамины.

Ранее кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что повышенная утомляемость, головокружение, онемение рук и нарушение походки могут быть признаками дефицита витаминов группы В.