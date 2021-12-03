Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку

Президент Киргизии Жапаров: готов подать в отставку, если ЦИК заявит о давлении на выборах

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил о готовности уйти в отставку, если члены избирательных комиссий пожалуются на давление властей в ходе выборов. Так Жапаров ответил на обвинения других киргизских политиков о том, что их голоса похитили. Об этом сообщает Sputnik.

«Слова некоторых политиков о том, что их голоса украдены, а бюллетени заменены в ночь после выборов, — абсурд. Сейчас время, когда общество узнает о любом деле, даже если в нем участвовали всего три человека. Если глава ЦИК (Центральной избирательной комиссии — прим. «Ленты.ру»), специалисты или члены УИК скажут "власть давила на нас и мы украли голоса", я сразу же подам в отставку», — заявил президент.

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28 ноября в стране прошли парламентские выборы. При автоматическом подсчете голосов в системе произошел сбой, из-за которого ряд партий не признал итоги голосования. ЦИК страны заявила, что ошибка техническая и никак не повлияла на итоги голосования.

29 ноября у здания ЦИК прошел митинг. Демонстранты назвали выборы сфальсифицированными и потребовали проведения повторного голосования.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил, что раскрыл план государственного переворота в стране. По версии комитета, группа злоумышленников, в которую входили высокопоставленные чиновники и депутаты, собиралась сразу после объявления итогов выборов организовать в Киргизии массовые беспорядки и насильственный захват власти.