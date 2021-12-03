Крымские реставраторы займутся восстановлением античного сирийского города

Специалисты Крымского полуострова примут участие в реставрации памятников античного города Пальмиры, взорванного террористами во время войны в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства региона Георгия Мурадова.

Сообщалось, что во время недавнего визита в Сирийскую арабскую республику (САР) российские делегаты подтвердили готовность крымских специалистов продолжать совместное восстановление разрушенных памятников истории Пальмиры. На первом этапе работ реставраторы займутся электронным проектом для последующего воссоздания объектов.

Так, 12 ноября 2020 года департамент древностей и музеев Сирии и российский «Центр камня» подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире. Непосредственно работы начнутся в 2022 году. Также отмечалось, что крымские специалисты побывали в Пальмире весной и осмотрели объекты, в реставрации которых могут принять участие.

Ранее в декабре стало известно о том, что в историческом центре башкирской столицы планируют восстановить три старинных дома — речь идет об объектах культурного наследия «Особняк Воскресенских», «Дом Тихониных» и «Усадьба Бухартовских».