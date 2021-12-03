В «Единой России» подготовили ответы на популярные мифы о прививках

Депутаты Госдумы от «Единой России» перед региональной неделей с 29 ноября по 5 декабря, в рамках которой они проводят работу с избирателями в регионах, подготовили рекомендации с аргументами в пользу вакцинации от COVID-19 и QR-кодов. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два члена партии.

Как сообщили изданию в пресс-службе «Единой России», в партии регулярно готовят для парламентариев «справочные материалы по ключевым инициативам, законопроектам, актуальным вопросам». Отмечается, что рассылка подобных рекомендаций — стандартная практика. Разработанный документ содержит тезисы о том, какие аргументы в беседе с россиянами, СМИ и во время возможных дискуссий приводить в пользу вакцинации и как развенчивать 10 наиболее популярных мифов о ней.

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Так, на миф о том, что введение QR-кодов — «начало цифрового концлагеря» депутатам в ответ предлагается напоминать о массовом неприятии введения в начале 2000-х годов идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН). Другой миф связан с решениями Нюрнбергского процесса и недопустимости присваивания номеров людям, как желтых звезд (символ, который вынуждены были носить евреи во время Холокоста — Примечание «Ленты.ру»). В ответ на это депутатам следует отвечать: «Покажите мне все то, что осудил Нюрнберг, и что вернулось с цифровыми куар-кодами и цифровыми технологиями. Это передергивание и манипуляция».

На аргумент населения о том, что привитые тоже заражаются коронавирусом и «распространяют заразу еще больше» народным избранникам предлагается отвечать тем, что привитые легко переносят болезнь, однако «не болели бы вообще из-за если бы не было повышенной вирусной нагрузки из-за большого количества непривитых людей вокруг». На заявления населения о том, что вакцины якобы не изучены, а их эффективность не доказана, депутаты должны напоминать о разработчиках препаратов, врачах и их родственников, которые испытали вакцины на себе. Также нужно напоминать о том, что вакцины не были созданы «с нуля», а на эффективность российских препаратов указывают в 70 странах и авторитетный журнал Lancet.

Еще на одно распространенное заблуждение — о «чипировании» — рекомендуется отвечать так: «Кому лично вы нужны, вас контролировать? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми?» и подчеркивать, что ученые спорят о способности вирусов встраиваться в ДНК, о компоненты вакцин этого не могут.

Кроме того, россиянам следует рассказывать, как бы поступали с противниками вакцинации известные политические деятели в истории. Например, при Иосифе Сталине бы раскрыли «заговор мракобесов» и расстреливали, а при Леониде Брежневе — «закрыли в "психушке"». Что касается современной России, то депутаты должны обращать внимание на то, что ковидные ограничения в России мягче, чем в Европе и Азии.

Также парламентариям рекомендовано оперировать данными по заболеваемости и смертности в стране, согласно которым «каждый месяц пандемия уносит население небольшого города». Депутатам при общении с избирателями рекомендуется доносить мысль о том, что «уговоры "антиваксеров" стоят дорого для страны и всех граждан» и человеческие потери сопоставимы с войной. Кроме того, единороссам следует напоминать людям о предложении врачей посетить «красные зоны» больниц и предлагать «присоединиться к работе волонтеров и лично, не с дивана, познакомиться с ситуацией».

24 ноября главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

Позже главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко, куда пригласили посетить красную зону антипрививочников, заявил, что попытка диалога с посетителями провалилась.