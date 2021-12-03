Женщина во время родов написала сообщение начальнику с просьбой об отгуле

Пользовательница TikTok под ником @mpmoney27 написала СМС руководителю и отпросилась с работы во время преждевременных родов. Она поделилась видео из больницы в своем аккаунте.

Женщина по имени Марисса объяснила, что у нее неожиданно начались роды на полторы недели раньше срока, и поэтому ей пришлось срочно ехать в больницу. На кадрах видно, как она лежит на больничной койке в сорочке. У нее в руках телефон, и она пишет своему начальнику сообщение с просьбой об отгуле, текст которого обсуждает с партнером.

«Я рожаю. Меня только что положили в больницу — смайлик. Ничего, если моя мама или брат заберут мою зарплату завтра — знак вопроса. Так нормально?», — спрашивает она у мужчины. «Все отлично!», — отвечает он.

Видео набрало пять миллионов просмотров и почти пять тысяч комментариев. Одна пользовательница пошутила, что в ответ руководитель может написать, что он готов войти в положение сотрудницы, но просит в следующий раз предупреждать о подобном заранее. «Скажи мне, что ты работаешь в США, не говоря, что ты работаешь в США», — написала другая комментаторша.

В беседе изданием BuzzFeed Марисса рассказала, что роды начались в два часа ночи, а в 10 утра она должна была идти на работу, поэтому ей пришлось предупредить начальника об отсутствии прямо из больничной палаты. Она добавила, что ей не предоставили отпуск по беременности и родам, как и ее партнеру не предложили отпуск по уходу за ребенком. Он вышел на работу менее чем через 24 часа после того, как пара вернулась домой из больницы.

Ранее сообщалось, что сотрудник компании рассказал, что начальник нашел способ заставить его работать бесплатно и начал втайне сдвигать рабочие часы. Работник придумал, как грамотно ответить боссу.