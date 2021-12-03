Американский сенатор обиделась на слова о Путине

Newsweek: американский сенатор Шахин заявила, что враждует с Путиным сильнее других

Американский сенатор-демократ Джин Шахин осадила своего оппонента-республиканца Тома Коттона, заявив, что враждует с президентом России Владимиром Путиным сильнее других политиков. Ее слова передает Newsweek.

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Коттон заявил, что американский лидер Джо Байден и демократы вернулись к примирительной тактике в отношении Москвы, так как, в частности, отказались ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». В ответ Шахин подчеркнула, что обиделась.

«Я — тот самый человек, которому Владимир Путин отказался выдать визу, потому что я против России! Вам он не отказывал в визе», — указала представитель демократов. Она призвала республиканцев не называть ее слишком мягкой в отношении России, так как их аргументы быстро развалятся.

Ранее стало известно, что Сенат США не смог принять поправки в закон об оборонном бюджете из-за разногласий в отношении трубопровода «Северный поток-2». При этом Сенат решил ускоренно рассмотреть 21 поправку, одна из которых предполагает введение ограничений против газопровода в случае военного вторжения России на Украину.