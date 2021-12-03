«Северный поток-2» внес разногласия в Сенат США

Сенат США не смог принять поправки в оборонный бюджет из-за разногласий в отношении трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Axios.

Главную трудность в процесс дебатов внес отказ сенатора Чака Шумера от проведения голосования по поправкам республиканцев, так как они включают введение дополнительных санкций против оператора «Северного потока-2». При этом Сенат решил ускоренно рассмотреть 21 поправку, одна из которых предполагает введение ограничений против газопровода в случае военного вторжения России на Украину. По информации портала, закон об оборонном бюджете должен быть принят не позднее 31 декабря.

До этого сообщалось, что республиканцы заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. В проект оборонного бюджета на сумму в примерно 770 миллиардов долларов включены в том числе санкции против Москвы.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. К середине октября он уже был готов к запуску, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.